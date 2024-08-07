Борец Насибов гарантировал медаль Украине, Беленюк сразится за "бронзу"

В Париже стартовали опытные украинские борцы

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялись полуфиналы в греко-римской борьбе. В категориях до 67 кг и 87 кг выступили укранские борцы Парвиз Насимов и Жан Беленюк соответственно.

Первым на ковер вышел Насибов. Об этом сообщает "Телеграф".

Парвиз в 1/2 финала олимпийского турнира встретился с Хасратом Джаваровым (Азербайджан). Поединок завершился победой украинца со счетом 3:3 (за счет последнего активного действия). Украинец сразится за "золото" 8 августа.

Напомним, Парвиз, который является серебряным призером Игр в Токио, на старте турнира победил Мате Немеша (Сербия) — 3:2, после чего одолел Амантура Исмаилова (Киргизия) — 7:6.

Беленюк в 1/2 финала встретился с Алирезом Мохмадипиани (Иран). Поединок завершился победой иранца со счетом 3:3 (за счет последнего активного действия). Украинец сразится за "бронзу" 8 августа.

Беленюк на старте олимпийского турнира прошел Цянь Хайтао (Китай) — 7:1, после чего справился с Нурсултаном Турсыновым (Казахстан) — 7:3.

На данный момент на Олимпиаде в Париже украинцы сумели выиграть семь медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях.