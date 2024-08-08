Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 9 августа (обновляется)
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На Играх пройдет большой игровой день
В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 14-й соревновательный день. Украинцы будут бороться за медали в некоторых видах.
Начнут соревноваться за медали пловцы, а завершат боксеры. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за награды в таких дисциплинах: парусный спорт, настольный теннис, скалолазание, гребля, хоккей на траве, художественная гимнастика, прыжки в воду, тяжелая атлетика, футбол, велогонки, борьба, тхэквондо, легкая атлетика, брейкинг и пляжный волейбол.
Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 9 августа (обновляется)
8:30 Марафонское плавание: 10 км (мужчины)
11:00 Настольный теннис: Матч за бронзу, командный разряд (мужчины)
13:13 Парусный спорт: Кайт (мужчины)
13:35 Спортивное скалолазание: Сложность (мужчины)
13:40 Гребной спринт: Каноэ-двойки 500 м (женщины)
14:00 Гребной спринт: Байдарки-двойки 500 м (женщины)
14:20 Гребной спринт: Байдарки-двойки 500 м (мужчины)
14:40 Гребной спринт: Каноэ-одиночки 1000 м (мужчины)
15:00 Хоккей на траве: Матч за бронзу (женщины)
15:30 Художественная гимнастика: Личное многоборье
16:00 Настольный теннис: Командный разряд (мужчины)
16:00 Прыжки в воду: Трамплин 3 м (женщины)
16:00 Тяжелая атлетика: 89 кг (мужчины)
16:00 Футбол: Матч за бронзу (женщины)
17:00 Волейбол: Матч за бронзу (мужчины)
19:00 Футбол: Финал (мужчины)
19:00 Трековые велогонки: Спринт (мужчины)
19:09 Трековые велогонки: Мэдисон (женщины)
19:15 Борьба: Свободная, 57 кг, 86 кг (мужчины). Вольная 57 кг (женщины)
20:30 Легкая атлетика: Эстафета 4X100 м (женщины)
20:30 Тяжелая атлетика: 71 кг (женщины)
20:40 Легкая атлетика: Толкание ядра (женщины)
20:45 Легкая атлетика: Эстафета 4X100 м (мужчины)
21:00 Легкая атлетика: 400 м (женщины)
21:00 Хоккей на траве: Финал (женщины)
21:10 Легкая атлетика: Тройной прыжок (мужчины)
21:15 Легкая атлетика: Семиборье, 800 м (женщины)
21:19 Тхэквондо: Поединки за бронзу, до 67 кг (женщины)
21:34 Тхэквондо: Поединки за бронзу, до 80 кг (мужчины)
21:55 Легкая атлетика: 10 000 м (женщины)
22:00 Пляжный волейбол: Матч за бронзу (женщины)
22:15 Брейкинг: Финал (женщины)
22:19 Тхэквондо: Финал, до 67 кг (женщины)
22:30 Бокс: Финал, до 71 кг (мужчины)
22:37 Тхэквондо: Финал, до 80 кг (мужчины)
22:45 Легкая атлетика: 400 м с/б (мужчины)
22:47 Бокс: Финал, до 50 кг (женщины)
23:16 Бокс: Финал, до 92 кг (мужчины)
23:30 Пляжный волейбол: Финал (женщины)
23:51 Бокс: Финал, до 66 кг (женщины)
Напомним, в четверг, 8 августа, украинские спортсмены сумели завоевать две награды, доведя общее количество медалей сборной Украины до 10. Отличились борцы греко-римского стиля Парвиз Насибов и Жан Беленюк.