Борец Насибов принес Украине "серебро" на Олимпиаде

Украинский борец дважды подряд вышел в финал Олимпийских игр

На Олимпийских играх в Париже состоялся мужской финал в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. В решающем поединке Украину представлял Парвиз Насибов.

Насибов на "Арене Шан-де-Марс" в финале встретился с иранским борцом Саидом Эсмаили Лейвеси. Поединок завершился победой иранца со счетом 6:5. Об этом сообщает "Телеграф".

Напомним, Парвиз, который уже брал "серебро" на Олимпиаде в Токио, на старте турнира победил Мате Немеша (Сербия) — 3:2, после чего одолел Амантура Исмаилова (Киргизия) — 7:6. В полуфинале Насибов одолел Хасрата Джаварова из Азербайджана — 3*-3.

Таким образом, на Олимпиаде в Париже украинцы сумели выиграть 9 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях. Третью золотую медаль в копилку Сине-желтых добавил боксер Александр Хижняк.