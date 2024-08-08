Боксер Хижняк принес Украине третье "золото" Олимпиады

Украинский боксер завоевал вторую медаль Олимпийских игр в карьере

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялись несколько финальных поединков в боксе. В весовой категории до 80 кг в решающем поединке выступил украинец Александр Хижняк.

В финале Хижняк встретился с казахстанским боксером Нурбеком Рахатулы Оралбайем. Поединок проходил три раунда и завершился победой Хижняка раздельным решением судей. Об этом сообщает "Телеграф".

Александр до этого побеждал на чемпионатах мира и Европы, Европейских играх, а на Играх-2020 в Токио взял лишь "серебро" из-за глупой ошибки в финале. В Париже украинский боксер победил бывшего украинца Филиппа Акилова (Венгрия), затем справился с бразильцем Вандерлеем Де Соузой Перейрой, после чего прошел двукратного олимпийского чемпиона Арлена Лопеса из Кубы.

На Олимпиаде в Париже украинцы на данный момент сумели выиграть 8 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях.