Соперница украинки на Олимпиаде выкачивала кровь и состригла волосы: что произошло

Спортсменка из Индии пошла на радикальные меры ради медали, но это ей не помогло

Украинская борчиня Оксана Ливач прокомментировала дисквалификацию представительницы Индии Винеш Пхогат, которая провалила взвешивание на второй день соревнований по борьбе на Олимпийских играх в Париже. Это позволило украинке выступить в поединке за "бронзу".

Соответствующий комментарий Ливач приводит Tribuna. Оксана заявила, что представительница Индии пошла на радикальные меры ради финала ОИ, однако она все равно провалила взвешивание и получила дисквалификацию.

"Я такого не встречала раньше. Это была шокирующая новость для всей Объединенной борьбы. Девушка вышла в финал, ее дисквалифицировали за то, что она не согнала вес.

Насколько я знаю, она состригала волосы, выкачивала кровь даже. Буквально 150 грамм она не свесилась. Это такая история драматичная", — сказала Ливач в эфире "Суспільне Спорт".

Напомним, накануне украинский спортсмен Парвиз Насибов гарантировал Украине медаль в греко-римской борьбе. К слову, Жан Беленюк сразится за "бронзу". С расписанием украинцев на Олимпиаде 8 августа можно ознакомиться на сайте "Телеграф".