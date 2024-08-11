"Психологически не готова возвращаться домой": борец Коляденко пережила войну и выиграла серебро Олимпиады-2024

Ирина Коляденко к бронзе Токио-2020 добавила серебро Парижа-2024

В субботу, 10 августа, героиней сборной Украины на Олимпиаде-2024 в Париже стала Ирина Коляденко. Спортсменка завоевала серебряную медаль в борьбе в весовой категории до 62 кг.

"Телеграф" пообщался с атлеткой, сумевшей превзойти собственный результат предыдущих Игр Токио-2020, несмотря на пережитые ужасы войны и оккупации под Киевом (спортсменка жила в Ирпене). А уже сейчас стойкая спортсменка мечтает о следующих играх Лос-Анджелес-2028.

Ирине есть куда расти. Она – серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, а также отныне серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. И только на чемпионатах Европы она трижды становилась лучшей, что, собственно, и подтвердила на нынешних Играх – лучше ее в Европе нет.

Ирина, давайте начнем с приятного. Вы накануне, на пути в финал победили трех чемпионок мира последних лет…

Знаете, этот день запомнится мне не всю жизнь. Я даже не знаю, как его комментировать. Одни пока эмоции у меня. Очень классный день. Я к этому шла очень долго.

Какая схватка из предыдущих была самой тяжелой?

Первая схватка была самой тяжелой, с монголкой. Более психологически было тяжело. Вообще настроиться в этот соревновательный ритм. Было много людей, шума. Обычно борцовские состязания проходят в более камерной обстановке. Требовалось немного от этого всего абстрагироваться и переключиться на саму борьбу.

В полуфинале Вы повели в счете 2-0, но киргизка сумела сравнять счет. Более того, затем она атаковала. Но вы смогли перевести ситуацию в свою пользу. Ждали ли от нее, что она так будет делать?

Конечно, ждала. Она знает мой стиль борьбы, я знаю ее борьбу. Но тут уж кто устоит, психологически больше, тот и победит. Это такие соревнования Олимпийской игры. Они во всех видах спорта таковы. Психологически выстоять нужно.

Хорошо, тогда вернемся ко дню сегодняшнему. Вы проиграли японке Мотоки со счетом 1:12. Что произошло?

Во-первых, я долго ждала начала схватки, как-то так все затянулось сегодня до нашей схватки, раньше она должна была начаться. К тому же долго ждала и в самой схватке был такой перерыв большой, что меня немного сбило с режима, можно так сказать. Но основное, я считаю, что психологически я не выдержала эту стычку. Действительно не дотерпела, даже как бы ни хотела, просто не получилось включить в себе это терпение. Хватило меня, к сожалению, на один день. Вчера отдала все свои силы борьбе, все свои эмоции, а сегодня вышла на ковер уже без эмоций. За одну ночь не успела восстановиться.

Ну ничего, это Олимпиада, это высокий, очень высокий уровень. В принципе, вчера многое сделала, сегодня может как раз это сказалось.

Соперница, кажется, трижды делала один и тот же прием, это существенно ей помогало?

Я, в принципе, знала, что она делает, но просто не видела вообще ее этих проходов и не успевала за ней. А в конце схватки поняла, что уже все, смысла не было стоять, себя лишний раз травмировать. Я и так недавно после операции.

Можете объяснить, почему была такая длинная пауза?

Я не знаю, я не поняла, почему у них там была пауза, что-то с табло произошло, они время не могли выставить Я не поняла, честно, я даже не знаю, почему это произошло.

Раньше соревнования проходили в течение одного дня, последние годы они проходят в два дня, в частности, финалы и утешительные стычки. Как вообще это сказывается на состоянии спортсмена и отражается ли это на итоговом результате?

В первую очередь мы два дня взвешиваемся, то есть я вес, например, должен держать два дня. Во вторую очередь они думали, так может, разделить немного нагрузки, но когда ты на один день уже настраиваешься на эту борьбу, заводишься, ты идешь по накату. А ты один день отборолся, потом тебе на другой день нужно с той усталостью из прошлого дня выходить и снова заряжаться, снова заводить себя и снова начинать все сначала.

Вы накануне заметили, что, перед финалом с тренером поговорим, он скажет, что делать и как при подготовке. Что говорил тренеру, какие были основные наставления, в частности, при счете 4-1?

Советы, в принципе, были стандартными, как всегда. Я должна была за голову ее забирать, так как она низко дожимается, до ног очень трудно добраться. Голова близко была, и я пыталась забрать за голову. Также нужно было придерживаться, для того, чтобы забежать. Плюс, я, в принципе, хорошо борюсь в партере, и именно в партере мне нужно было набирать баллы. Вот это основные советы.

У Вас травмирована сейчас та самая нога, что была в Токио, или другая?

Это та самая нога, что была на прошлой Олимпиаде, только на прошлой Олимпиаде я боролась с травмой крестообразной связки, и я сразу приехала после Игр и сделала операцию. А сейчас я делала операцию за 2 месяца до Олимпийских игр.

Знаю, что в Ирпене сейчас праздник, за Вами следят, поддерживают…

Да, конечно, там очень большая поддержка, там все экраны большие по всем нашим паркам, включили трансляцию 2 дня все смотрели. Все следили за борьбой, болели. Это мои лучшие болельщики, вероятно, еще с прошлой Олимпиады Токио-2020.

Перед финалом очень много упоминалось, как Вы уезжали из Ирпеня во время войны и о Вашем доме, квартире. Что-то известно вообще, что там восстанавливается, или не восстанавливается?

Сейчас квартиру восстановили до состояния "до ремонта", скажем так. То есть стены поставили назад, окна вставили, крыша есть, но внутри еще ничего не делалось. Ехать туда я пока не собираюсь, потому что, ну просто как-то психологически я не готова туда возвращаться, вкладывать средства в ремонт. Все равно есть какой-то страх, а вдруг снова это будет, а вдруг масштаб разрушений будет еще больше. Ну что не только в мою квартиру прилетит. Еще в квартиру моих родных тоже пролетело и все сгорело. То есть психологически тяжело начинать что-то там делать.

Все видели Вас с золотом, думаю, и Вы сами, но, к сожалению, мы очутились в другой реальности? Это расстройство или все равно это очень крутой результат для Вас?

Если бы мне перед Олимпиадой сказали, что у меня будет серебро, я бы по-другому реагировала. А сейчас я расстроена, действительно расстроена, что у меня серебро, потому что мой потенциал выше. Я чувствую, что могу завоевать золото.

У Вас еще много времени впереди, еще все возможно. Курс на Лос-Анджелес-2028?

Да, конечно. Будем работать дальше и будем смотреть.