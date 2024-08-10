Украина осталась без медалей Олимпиады в синхронном плавании

Украинки сумели попасть в топ-5 лучших дуэтов мира

На Олимпийских играх в Париже состоялся финал в синхронном плавании среди дуэтов. Украину на турнире представляли Марина и Владислава Алексеевы.

Соревнования, которые проходили в Олимпийском водном центре в Париже, завершились победой Китая. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинки заняли 5-е место. Добавим, что после первого соревновательного дня (техническая программа) Марина и Владислава шли на пятой позиции. Отметим, сестры являются бронзовыми призершами Олимпийских игр в Токио в группе.

Сборная Украины на Олимпиаде в Париже завоевала 11 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях. Третью золотую медаль в копилку Сине-желтых добавил боксер Александр Хижняк. Девятую медаль для Украины завоевал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, а десятую — Жан Беленюк. Еще одно "серебро" Игр принес Украине дуэт гребцов Людмила Лузан/Анастасия Рыбачок.