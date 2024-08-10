Коляденко принесла Украине "серебро" на Олимпиаде

Спортсменка принесла Украине серебряную медаль на Играх в Париже

В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялся женский поединок за "золото" в вольной борьбе в весовой категории до 62 кг. Украину в финале турнира представляла Ирина Коляденко.

В решающей "дуэли" Коляденко встретилась с представительницей Японии Сакурой Мотоки. Поединок завершился победой японки со счетом 12:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Коляденко является бронзовой призершей Игр в Токио и многократной медалисткой чемпионатов Европы и мира.

Таким образом, сборная Украины на Олимпиаде-2024 завоевала 12 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях. Третью золотую медаль в копилку Сине-желтых добавил боксер Александр Хижняк. Девятую медаль для Украины завоевал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, а десятую — Жан Беленюк. Еще одно "серебро" Игр принес Украине дуэт гребцов Людмила Лузан/Анастасия Рыбачок.