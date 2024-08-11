Украина осталась без медалей в последний день Олимпиады

Мурази Мчедлидзе стал последним украинцем, который соревновался за медали на Играх в Париже

В воскресенье, 11 августа, на Олимпийских играх в Париже проходит заключительный соревновательный день. Украину на финише Игр представлял лишь один спортсмен — борец Мурази Мчедлидзе.

В поединке за "бронзу" Мчедлидзе встречался с представителем Азербайджана Магомедханом Магомедовым. "Дуэль" завершился победой азербайджанца со счетом 10:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, Мурази на Играх стартовал с победы над Ибрагимом Чифчи (Турция) — 5:1. Затем украинец проиграл Гиви Матчарашвили (Грузия) — 0:11, однако за счет того, что грузин пробился в финал соревнований Мчедлидзе попал в утешительный поединок. В нем украинец прошел Николу Де Ланге (ЮАР) — 5:3 и вышел в малый финал.

Таким образом, сборная Украины по итогам Олимпийских игр в Париже завоевала 12 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях. Третью золотую медаль в копилку Сине-желтых добавил боксер Александр Хижняк. Девятую медаль для Украины завоевал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, а десятую — Жан Беленюк. Еще одно "серебро" Игр принес Украине дуэт гребцов Людмила Лузан/Анастасия Рыбачок. 12-я награда Украины на счету борчихи Ирины Коляденко.