Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 11 августа (обновляется)

Украинский борец попытается взять "бронзу"

В воскресенье, 11 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится заключительный соревновательный день. Украина поборется за медаль лишь в одной дисциплине.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 11 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться только в борьбе

Расписание и результаты украинцев 11 августа на Олимпиаде-2024 (обновляется)

12:00. Вольная борьба, 97кг, утешительный раунд (м) — Мурази Мчедлидзе — Никола Де Ланге (ЮАР).

По итогам 15-и соревновательных дней сборная Украины на Олимпиаде-2024 завоевала 12 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях. Третью золотую медаль в копилку Сине-желтых добавил боксер Александр Хижняк. Девятую медаль для Украины завоевал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, а десятую — Жан Беленюк. Еще одно "серебро" Игр принес Украине дуэт гребцов Людмила Лузан/Анастасия Рыбачок. 12-я награда Украины на счету борчихи Ирины Коляденко.