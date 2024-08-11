Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже: онлайн видеотрансляция шоу

Смогут ли организаторы вновь удивить мир?

В воскресенье, 11 августа, торжественно завершатся XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже. К слову, организаторы сумели удивить весь мир во время открытия Олимпиады.

Прямая видеотрансляция закрытия Олимпиады-2024 доступна на YouTube-каналах "Суспільне Спорт" и Eurosport. Начало шоу — в 22:00 по киевскому времени. Церемония пройдет на главной арене страны — "Стад де Франс".

Онлайн видеотрансляция церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже

Отметим, честь Украины на Олимпиаде в Париже отстаивали 140 спортсменов, которые соревновались в 23 видах спорта. Всего во Франции соревновались атлеты из более 200 стран мира, которые разыграли 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. К слову, на Играх дебютировал брейкинг. Сборная Украины на ОИ-2024 завоевала 12 медалей (3 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых).

Напомним, церемония открытия Олимпиады-2024 вызвала немалый резонанс в мировом сообществе. Главным поводом для скандала стало оскорбление чувств христиан из-за попытки воспроизвести фреску "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. В сцене во Франции приняли участие мужчины в женской одежде, что вызвало негативную реакцию от консервативных европейцев. Также на французов накинулись россияне.