Вратарь сборной Украины получил травму: детали

Футболист, похоже, пропустит как минимум одну игру

Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин получил травму после матча 2-го тура чемпионата Португалии сезона 2024/25 против "Касса Пиа" (3:0). Украинец отыграл полную игру.

Об этом сообщает пресс-служба "Бенфики" на своем официальном сайте. Всего в лазарете лиссабонского клуба находится 8 футболистов.

По информации источника, у украинца диагностировали растяжение боковой связки левого голеностопного сустава. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своем telegram-канале предположил, что в клубе дадут украинцу на восстановление одну неделю и он, вероятно, пропустит одну игру. Бабелюк отметил, что к матчам сборной в сентябре Анатолий будет готов.

"Можно прогнозировать, что киперу дадут неделю, чтобы восстановиться, и он потенциально может пропустить следующий матч "Бенфики". Но до первого матча сборной чуть меньше трех недель, поэтому Анатолий должен быть полностью готов к матчам под руководством Реброва", — написал Бабелюк.

Полный комментарий Бабелюка по травме Трубина

Обзор матча "Бенфика" - "Касса Пиа"

Напомним, сборная Украины вернется в большой футбол в начале сентября. Наша команда начинает новый сезон в Лиге наций УЕФА. Напомним, в начале лета Сине-желтые провалились на Евро-2024.