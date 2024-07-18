Провал на Евро-2024 больно аукнется сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

Сине-желтые усложнили себе путь на ЧМ-2026, правда, ситуацию еще можно исправить

Сборная Украины по футболу не сумела выйти из группы на чемпионате Европы-2024 по футболу. Наша команда заняла последнее, четвертое место в квартете.

Это привело к тому, что главная команда страны выпала из топ-12 рейтинга сборных УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем официальном сайте.

В рейтинге ФИФА сборная Украины опустилась на 25-е место, а в рейтинге УЕФА — на 13-е. Таким образом, во время жеребьевки группового єтапа отбора на ЧМ-2026 Сине-желтые выпали из первой корзины. Со второй корзины будет значительно тяжелее выйти на Мундиаль напрямую, ведь есть риск получить в соперники одну из топ-сборных. Добавим, что команды, которые займут вторые места в группах, будут играть в плей-офф за место на ЧМ-2026.

Украина - 13-я в рейтинге ФИФА средли европейских команд

Тем не менее ситуацию еще можно исправить. Для этого Украине необходимо отлично выступить в Лиге наций УЕФА, а нашим конкурентам (Австрия и Дания) — провалиться на турнире.

С расписанием матчей сборной Украины в Лиге наций можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Накануне стало известно о конфликте между тренером и футболистом внутри нашей команды перед ЧЕ-2024.