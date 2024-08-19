Воротар збірної України отримав травму: деталі

Футболіст, схоже, пропустить щонайменше одну гру

Голкіпер національної збірної України Анатолій Трубін отримав травму після матчу 2 туру чемпіонату Португалії сезону 2024/25 проти "Каса Піа" (3:0). Українець відіграв повну гру.

Про це повідомляє пресслужба "Бенфіки" на своєму офіційному сайті. Загалом у лазареті лісабонського клубу перебуває 8 футболістів.

За інформацією джерела, в українця діагностували розтягнення звʼязок гомілкостопу. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк на своєму telegram-каналі припустив, що в клубі дадуть українцю на відновлення один тиждень, і він, ймовірно, пропустить одну гру. Бабелюк зазначив, що до матчів збірної у вересні Анатолій буде готовим.

"Можна прогнозувати, що кіперу дадуть тиждень, щоб відновитися, і він потенційно може пропустити наступний матч "Бенфіки". Але до першого матчу збірної трохи менш як три тижні, тому Анатолій має бути повністю готовий до матчів під керівництвом Реброва", — написав Бабелюк.

Повний коментар Бабелюка по травмі Трубіна

Огляд матчу "Бенфіка" — "Каса Піа"

Нагадаємо, збірна України повернеться у великий футбол на початку вересня. Наша команда розпочинає новий сезон у Лізі націй УЄФА. Нагадаємо, на початку літа Синьо-жовті провалилися на Євро-2024.