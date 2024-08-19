В Перу арбитр показал самую курьезную красную карточку в истории футбола (видео)

Игрок просто справил нужду во время поединка

На днях в Кубке Перу рефери удалил игрока за неспортивное поведение. Оказалось, что футболист решил "отлить" прямо во время поединка.

Курьезный случай произошел в матче между "Канторсильо" и "Атлетико" Авахун. Об этом сообщает "Телеграф".

Инцидент произошел во время подачи с углового. В игре произошла пауза из-за травмы одного из футболистов, а игрок "Канторсильо" Себастьян Муньос воспользовался "перерывом", чтобы справить нужду вблизи углового флажка. На это обратили внимание футболисты Авахуна, которые указали рефери на неподобающее поведение соперника. В итоге судья показал Муньосу прямую красную карточку.

Примечательно, что Муньос накануне матча отпраздновал день рождения. Игра завершилась со счетом 0:0.

Напомним, голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин получил травму после матча 2-го тура чемпионата Португалии сезона 2024/25 против "Касса Пиа" (3:0). Украинец отыграл полную игру. Ожидается, что вратарь восстановится к матчам Сине-желтых в Лиге наций. Накануне украинские футболисты провалились на Евро-2024 и на Олимпиаде в Париже.