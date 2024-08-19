У Перу арбітр показав найкурйознішу червону картку в історії футболу (відео)

Гравець просто справив потребу під час поєдинку

Днями у Кубку Перу рефері видалив гравця за неспортивну поведінку. Виявилося, що футболіст вирішив "відлити" під час поєдинку.

Курйозний випадок стався у матчі між "Канторсільо" та "Атлетіко" Авахун. Про це повідомляє "Телеграф".

Інцидент стався під час подачі із кутового. У грі сталася пауза через травму одного з футболістів, а гравець "Канторсільо" Себастьян Муньос скористався "перервою", щоб справити потребу поблизу кутового прапорця. На це звернули увагу футболісти Авахуна, які вказали рефері на неналежну поведінку суперника. У результаті суддя показав Муньосу пряму червону картку.

Цікаво, що Муньос напередодні матчу відсвяткував день народження. Гра завершилась із рахунком 0:0.

Нагадаємо, голкіпер національної збірної України Анатолій Трубін зазнав травми після матчу 2-го туру чемпіонату Португалії сезону 2024/25 проти "Каса Піа" (3:0). Українець відіграв повну гру. Очікується, що воротар відновиться до матчів Синьо-жовтих у Лізі націй. Напередодні українські футболісти провалилися на Євро-2024 та на Олімпіаді в Парижі.