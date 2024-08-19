Игроки проигнорировали флеш-интервью после своей победы

Футбольный клуб "Кривбасс" после победы над "Вересом" (2:0) в 3-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25 проигнорировал регламент, отказавшись от флеш-интервью. Накануне криворожская команда вылетела в Лигу конференций.

Об этом сообщила журналистка, корреспондентка "УПЛ ТБ" Катерина Годунова в сторис на своей странице в Instagram. По ее словам, вице-президент клуба Артем Гагарин заявил, что футболисты просто "з*****ись" (устали).

"Больше всего у меня вопросов к игрокам "Кривбасса", которые так и не дошли до флеш-зоны. Почему? И х** знает на самом деле. Впервые за 8 лет в спортивной журналистике ко мне не пришли игроки от победившей команды.

От вице-президента мы услышали, что "ребята откровенно з*****ись", и я их понимаю, и съемочная группа тоже. Все мы з*****ись. Но будем откровенны: есть люди, чей з**б гораздо больше. И это не футболисты, не я и не съемочная группа. Хочется, чтобы украинский спорт, в частности футбол, не был таким инфантильным. Давайте уважать друг друга. И в первую очередь тех, ради кого проходит этот матч. Аминь", — написала Годунова.

Напомним, футболисты "Кривбасса" передали бронзовые медали чемпионата Украины семьям погибших ультрас. Ранее криворожский клуб был признан критически важным предприятием для функционирования экономики Украины.