Гравці проігнорували флешінтерв’ю після своєї перемоги

Футбольний клуб "Кривбас" після перемоги над "Вересом" (2:0) у 3-му турі чемпіонату України з футболу сезону 2024/25 проігнорував регламент, відмовившись від флешінтерв’ю. Напередодні криворізька команда вилетіла до Ліги конференцій.

Про це повідомила журналістка, кореспондентка "УПЛ ТБ" Катерина Годунова у сторіс на своїй сторінці в Instagram. За її словами, віцепрезидент клубу Артем Гагарін заявив, що футболісти просто "з*****ись" (втомилися).

"Найбільше у мене питань до гравців "Кривбасу", які так і не дійшли до флеш-зони. Чому? І х** знає насправді. Вперше за 8 років у спортивній журналістиці до мене не прийшли гравці від команди, що перемогла.

Від віцепрезидента ми почули, що "хлопці відверто з*****ись", і я їх розумію, і знімальна група теж. Усі ми з*****ись. Але будемо відвертими: є люди, чий з**б набагато більший. І це не футболісти, не я і не знімальна група. Хочеться, щоби український спорт, зокрема футбол, не був таким інфантильним. Давайте шанувати один одного. І насамперед тих, заради кого відбувається цей матч. Амінь”, — написала Годунова.

Нагадаємо, футболісти "Кривбасу" передали бронзові медалі чемпіонату України сім’ям загиблих ультрас. Раніше криворізький клуб було визнано критично важливим підприємством для функціонування економіки України.