VAR по-украински: победный гол "Шахтера" вызвал споры в сети (видео)

В украинском футболе прогремел очередной скандал

Чемпион прошлого сезона донецкий "Шахтер" с большим трудом победил новичка Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Левый Берег" (1:0) в 3-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25. Единственный гол во встрече забил Даниил Сикан.

Гол Горняков был засчитан после просмотра арбитрами VAR. Зрителям показали офсайдную линию, с которой не согласились журналисты "ТаТоТаке". Блогер Михаил Смоловой считает, что линия офсайда в трансляции "УПЛ ТБ" была проведена неверно.

"Наш патрон (подписчик) Дмитрий Бондарь не поленился и перерисовал линию офсайда, с которой не справилась бригада арбитров VAR на вчерашнем матче Левого Берега с Шахтером (Андрей Коваленко и Александр Корнийко).

По усмотрению Дмитрия, оказалось, что Сикан находился менее чем в 5-сантиметровом офсайде. Хотя наш патрон и признает условность этой версии: "Это грубые подсчеты, и, возможно, погрешность больше разницы. Но судьи на ВАР поленились, потому что даже по их линии там мизерный, но офсайд".

Какой из рисунков вам нравится больше – варовцев из комитета арбитров, или простого болельщика?", — гласит сообщение.

Офсайдная линия от Дмитрия Бондаря

Офсайдная линия от УПЛ ТБ

Обзор матча "Левый Берег" - "Шахтер"

В сети видео эпизода вызвало немало споров. Пользователи разделились во мнении.

Ранее полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков публично обратился к руководству Горняков, чтобы они отпустили его. К слову, Георгий и вся национальная команда провалились на Евро-2024.