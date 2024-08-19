VAR по-українськи: переможний гол "Шахтаря" викликав суперечки у мережі (відео)

В українському футболі пролунав черговий скандал

Чемпіон минулого сезону донецький "Шахтар" насилу переміг новачка Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Лівий Берег" (1:0) у 3-му турі чемпіонату України з футболу сезону 2024/25. Єдиний гол у зустрічі забив Данило Сікан.

Гол Гірників було зараховано після перегляду арбітрами VAR. Глядачам показали офсайдну лінію, з якою не погодилися журналісти "ТаТоТаке". Блогер Михайло Смоловий вважає, що лінію офсайда в трансляції "УПЛ ТБ" було проведено невірно.

"Наш патрон Дмитро Бондар не полінився та перемалював лінію офсайду, з якою не впоралась бригада арбітрів VAR на вчорашньому матчі Лівого Берега з Шахтарем (Андрій Коваленко та Олександр Корнійко).

На розсуд Дмитра, виявилося, що Сікан перебував менш ніж в 5-сантиметровому офсайді. Хоча наш патрон і визнає умовність цієї версії: "Це грубі підрахунки, і, можливо, похибка більше, ніж різниця. Але судді на ВАР полінувались, бо навіть по їх лінії там мізерний, але офсайд".

Який з малюнків вам подобається більше — ВАРівців з комітету арбітрів, чи простого вболівальника?" — йдеться у повідомленні.

Офсайдна лінія від Дмитра Бондаря

Офсайдна лінія від УПЛ ТБ

Огляд матчу "Лівий Берег" — "Шахтар"

У мережі відео епізоду викликало чимало суперечок. Користувачі розділилися у думках.

Раніше півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков публічно звернувся до керівництва Гірників, щоб вони відпустили його. До речі, Георгій та вся національна команда провалилися на Євро-2024.