Ни слова об Украине: Ломаченко не забыл флаг, но опять промолчал о войне (видео)

Украинец не использует международную площадку так, как это делают другие отечественные спортсмены

В воскресенье, 12 мая, в Перте (Австралия) состоялся чемпионский бой за титулы IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18–3, 12) — Джордж Камбосос-младший (21-3, 10 KO). Поединок украинца и австралийца возглавил вечер бокса.

Титульный бой продлился 11 раундов и завершился досрочной победой Василия. После поединка во флеш-интервью Ломаченко поблагодарил семью, тренеров, и команду соперника. Об этом сообщает "Телеграф". Боксер на ринге надел флаг Украины, но "забыл" напомнить миру о войне в нашей стране.

"Во-первых, хочу поблагодарить нашего Бога Иисуса Христа. Очень благодарен.

Во-вторых, хочу воздать должное своему сопернику Джорджу, его команде. У них сильная команда.

И также хочу сказать очень спасибо своей команде, своему отцу, моему тренеру, Андрею, Эгису, Расу, семье, детям, друзьям. Да, конечно, всем людям хочу сказать очень спасибо за поддержку бокса. Благодарю вас, да благословит вас бог.

Сегодня я снова чемпион мира. Этот титул и бой для моего отца. Хочу сказать ему, что очень благодарен и ценю его. Он тренировал меня, готовил и заслужил это – этот пояс для моего отца.

Хочу вернуться домой и провести время с семьей", – сказал новоиспеченный чемпион.

Ранее сообщалось, что Loma затроллил Камбососа на церемонии взвешивания. Во время последней дуэли взглядов украинец одним жестом поставил на место соперника.

Напомним, в андеркарде шоу Ломаченко — Камбосос выступила одна из самых горячих спортсменок мира — австралийка Чернека Джонсон. Боксерша в Перте стала чемпионкой мира по версии WBA в легчайшем весе.