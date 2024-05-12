Ломаченко - Камбосос: на вечере бокса перепутали победителя (видео)

Конфуз попал в прямую трансляцию шоу

На вечере бокса Василий Ломаченко — Джордж Камбосос-младший в австралийском Перте произошел невероятный конфуз. Ринг-анонсер неправильно назвал имя победителя.

Дикий фейл произошел после последнего боя андеркарда. Об этом сообщает "Телеграф".

В поединке за титул чемпионки мира по версии WBA в легчайшем весе встретились 41-летня Нина Хьюз из Великобритании и 29-летняя Чернека Джонсон из Австралии. Девушки устроили настоящую зарубу в ринге в 10-раундовом поединке. В итоге решение о победителе принимали судьи.

Ринг-анонсер Дэн Хеннесси объявил, что победила Хьюз, однако через несколько мгновений диктор начал объявлять совсем другое решение. В итоге новой чемпионкой дивизиона была объявлена Джонсон. Вердикт судей — 95-95, 96-94, 98-92.

Подобный конфуз произошел на конкурсе "Мисс Вселенная 2015", где ведущий Стив Харви перепутал имя победительницы.

Напомним, главный бой вечера бокса завершился досрочной победой Ломаченко в 11-м раунде. На сайте "Телеграф" доступны видео лучших моментов поединка, а также полное видео боя украинца с австралийцем. После боя Василий ни слова не сказал о войне на родине, хотя при этом он надел украинский флаг.