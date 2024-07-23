Нардепы пошли на каникулы на месяц ― УП

Это также повлияет на работу правительства

После блокировки трибуны Верховной Рады нардепы пошли на "каникулы" почти на месяц. Следующее планерное заседание должно пройти с 19 по 25 августа 2024 года.

Кадровые изменения в правительстве тоже пока отложили. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на неназванного представителя провластной партии "Слуга народа".

УП пишет, что депутаты договорились между собой назначить следующее планерное заседание на неделе с 19 по 25 августа. Точную дату окончания "каникул" собеседник не назвал.

По данным УП, это также повлияет на работу правительства. Пока нардепы идут на каникулы, все вопросы, в том числе и кадровые, в Кабмине перенесли на конец августа.

Тем временем нардеп Алексей Гончаренко пишет, что Рада разошлась именно потому, что правительство хотят менять. Якобы перерыв нужен для отсрочки отставки Шмыгаля.

"И так немного раскладов по тому, почему Рада сейчас разошлась? Все вопросы не в Раде, а в Кабмине. Шмыгаля и правительство хотят менять. Это не секрет. Менять хотят уже", ― пишет нардеп.

По словам Гончаренко, руководство фракции "Слуга народа" выступает против смены правительства. Поэтому под видом срыва заседания из-за голосования о запрете УПЦ МП на самом деле хотят отсрочить увольнение министров.

"Решение обусловлено как блокированием трибуны, как срывом работы через законопроект о московской церкви. Но на самом деле оно принято для того, чтобы отсрочить увольнение Шмыгаля и других министров. Не уверен, что это может помочь спасти премьера Шмыгаля, но отсрочить неизбежный шанс есть", — пишет Гончаренко.

Напомним, что 23 июля в Верховной Раде была заблокирована трибуна. Некоторые депутаты потребовали включить в повестку заседания вопрос о запрете УПЦ МП. Их требование было отклонено. Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко объявил перерыв в заседании, депутаты разошлись.

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