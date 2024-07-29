Если бы голоса были, их бы уже собрали: нардеп объяснил, что с законопроектом по запрету пророссийских церквей

Нардеп оценил перспективы принятия громкого законопроекта

В Верховной Раде не могут собрать голоса, необходимые для принятия законопроекта 8371. Этот документ предлагает ввести запрет на деятельность религиозных организаций с центром влияния в стране-агрессоре.

Об этом рассказал нардеп, бывший член "Слуги народа" Артем Дмитрук в интервью "Телеграфу": "И в УПЦ были предатели": нардеп Дмитрук о связях с Москвой, Порошенко и своем отношении к патриарху Кириллу

"Что касается того, что голоса будут собраны… Если бы была возможность собрать подписи в соответствующем письме по поводу запрета УПЦ, это было бы уже сделано. Будет ли это сделано после (перерыва в работе ВР — ред.) – я сомневаюсь. Если бы это было возможно, это было бы сделано", — сказал он.

По его словам, проект закона вряд ли получит одобрение Венецианской комиссии, куда документ направят для проведения правового анализа.

"Еще рассмотрения не было, но предварительно мне известно, что положительного заключения там быть не может. Это то, что я слышал от международных экспертов", — добавил Дмитрук.

Как сообщалось ранее, 23 июля группа народных депутатов от "Евросолидарности", "Голоса" и "СН" заблокировали трибуну Рады с требованием проголосовать закон 8371 во втором чтении.

В конечном итоге документ на голосование не поставили, а нардепы ушли на каникулы до конца августа.