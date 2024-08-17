Украинские спортсмены нашли виновных в провале на Олимпиаде

Чемпионы мира Трунов и Семыкин винят Федерацию в срыве сбора в Польше и отсутствии персонала на Играх

Украинские байдарочники, занявшие 4-е место на Олимпийских играх, жестко раскритиковали работу национальной федерации перед Олимпийскими играми. У спортсменов не было запланированного сбора перед Олимпиадой и вспомогательного персонала на самих Играх.

Об этом рассказали гребцы Игорь Трунов и Иван Семыкин, ставшие чемпионами мира в 2021-м году, но так и не сумевшие добраться вместе с партнерами до пьедестала на Играх в Париже, сообщает сайт Гребля Украины. В частности, Игорь Трунов заметил:

"Вообще у нас по плану была финальная подготовка в городе Валч, что в Польше, но в последний момент Федерация каноэ Украины сделала такой жест, что польская федерация отменила нам сбор. Честно, мы не знаем, что произошло между двумя федерациями — нашей и польской, какова была причина, но сбор нам отменили. И, в результате, финальная подготовка немного сорвалась.

А Иван Семыкин рассказал о ключевом моменте самих Игр. У наших гребцов отсутствовал вспомогательный персонал, который не смог подготовить спортсменов к финальному заезду:

"У нас было два часа от полуфинала до финала. И здесь уже очень играет роль, кто лучше восстановится, кто технологичнее подойдет к восстановлению, кому помогут правильно восстановиться. И в этом мы точно не являемся лидерами. То отличие, которое я увидел, это наличие людей, персонала, который помогает спортсменам после дистанции. Поскольку мы должны очень сжать время на восстановление.

Мы выходим из заезда, у нас взвешивание лодки, потом надо добраться до эллинга и сделать, возможно, какой-то массаж, потому что мышцы просто полностью "залиты" [молочной кислотой]. Руки не работают в этот момент. То, что я увидел, это как к австралийцам и к испанцам подбежало пять человек. Сразу забрали лодку, надели на них холодные жилеты в горячую погоду. А мы стоим, ждем, пока нашу лодку вынесут, перегоняем ее сами, самостоятельно. Своими руками. А потом приходим к эллингу: "Ну что, ребята, давайте там друг друга разомнем. А у людей другие работники команды носят лодку, дают жилеты, делают массаж, восстанавливают. Соперники просто подходят к этому более профессионально.

Я не хочу, чтобы это выглядело как оправдание. Мы делаем действительно все, что зависит от нас. Мы видим, что можем сделать, мы можем помочь друг другу. И мы друг другу и помогаем".

А на дополнительный вопрос "Сколько у вас всего в команде персонала, который с вами работал на Олимпийских играх?" Семыкин ответил: "Ноль. Ноль людей. Ни один представитель персонала не был аккредитован на Олимпийские игры. Я смотрел на лидеров, а мы должны всегда ориентироваться на лидеров, и я не видел никого, кто не имел бы хотя бы одного-двух людей из обслуживающего персонала".

"Знали ли мы об этом заранее? Да, мы знали об этом. Поднимался ли этот вопрос? Да, он поднимался. Я не берусь отвечать на вопрос, кто за это ответственен. Но я точно знаю, что есть организация, которая должна заниматься спортсменами. Это — Федерация каноэ Украины. И если заранее просматривалась такая ситуация проблемная с персоналом, то, я считаю, что федерация должна была как-то влиять на эту ситуацию. Или совместно с НОК Украины, или самостоятельно".

Как сообщал "Телеграф", сборная Украины заняла 22-е место в итоговом медальном зачете на Олимпиаде-2024 в Париже. На счету нашей команды 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали — 12 наград.