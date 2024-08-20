В России задержали гонщика Ferrari

Гонщик и блогер был задержан в аэропорту

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург, РФ) Интерпол задержал 45-летнего гражданина Израиля и Канады, гонщика-испытателя Ferrari Джошуа Карту. Его обвиняют в мошенничестве.

Об этом сообщает "Фонтанка". Интерес Интерпола вызван деятельностью Карту в США, где его подозревают в афере на бинарных опционах.

По информации израильских СМИ, в 2020 году Карту и его двое братьев управляли несколькими платформами для торговли бинарными опционами и якобы манипулировали мнением участников. Тогда ущерб оценили в 165 млн долларов. РосСМИ сообщают, что Джошуа ждет арест в РФ.

Карту известен в мире автоспорта как участник гонок Gumball 3000, Targa Florio, Mille Miglia. Кроме того, он любит роскошные автомобили и ведет блог в Instagram, где на него подписано свыше 600 тысяч пользователей.

Напомним, в четверг, 1 августа 2024 года, между Россией и Западом, состоялся масштабный обмен заключенными. Москва освободила американских журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, а также российских политзаключенных Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и других.

Западные страны отдали восемь заключенных, включая киллера Вадима Красикова, который отбывал срок в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об истинном значении обмена для РФ и США в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал Владимир Осечкин, российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net.