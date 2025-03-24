Бывшая жена Трампа закрутила роман с обладателем уникальной клюшки

Спортсмен написал трогательное сообщение в соцсетях

Звезда американского гольфа Тайгер Вудс подтвердил, что он состоит в отношениях с бывшей невесткой президента США, которая рассталась с Дональдом Трампом-младшим после 12 лет брака.

Об этом пишет The Telegraph. Поклонники надеются, что Ванесса принесет в жизнь Вудса стабильность. А Трампы судя по всему не против этого романа.

"Любовь витает в воздухе, и жизнь становится лучше, когда ты рядом со мной! Мы с нетерпением ждем нашего совместного путешествия по жизни. В это время мы были бы признательны за конфиденциальность для всех тех, кто близок нашему сердцу", — написал 49-летний Вудс в социальных сетях, опубликовав свои совместные фото с Ванессой Трамп.

Издание отмечает, что "если слова сами по себе совершенно не в стиле Тайгера, то сопровождающие их изображения еще более нелепы. На одном из них пара обнимается в гамаке.

Известно, что старшая дочь Ванессы Кай, которой 17 лет, а также дети Вудса 16-летний Чарли и 17-летний Сэм посещают одну и ту же школу. Чарли и Кай оба высококлассные любители гольфа.

Несмотря на то, что спортсмен привык сообщать важные новости с помощью постов в социальных сетях, ранее он был сдержан в отношении личной жизни Поэтому его воскресный пост был самым ошеломляющим из всех, пишут журналисты.

Ходили слухи, что Вудс встречается с 47-летней Ванессой Трамп, которая является бывшей женой Дональда Трампа-младшего. Теперь знаменитый спортсмен подтвердил это.

Недавно Дональд Трамп-старший и Вудс играли в гольф. Это демонстрирует, что оба Дональда Трампа не чувствуют дискомфорта в связи с романом гольфиста и Ванессы.

У Вудса было несколько отношений после развода с матерью его двоих детей Элин. Они расстались после сексуального скандала, который разрушил его репутацию.

После того как он и многократная чемпионка мира по лыжам Линдси Вонн расстались в 2015 году, Вудс жил с Эрикой Герман, которая в итоге выселила его из особняка на основании судебного решения.

Его поклонники надеются, что Ванесса принесет в жизнь спортсмена стабильность, которая ему так нужна, когда он пытается начать еще одно возвращение.

Ранее мы рассказали, откуда происходит и как переводится фамилия Трампа, которая ежедневно звучит во всех новостях. Есть несколько версий перевода.