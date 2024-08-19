Фаворитка Путина объявила себя мировой рекордсменкой

Спортсменка сейчас отбывает дисквалификацию за допинг

Российская фигуристка Камила Валиева убрала упоминание о "золоте" чемпионата Европы из профиля в соцсети. Из-за допинг-скандала Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отобрал у спортсменки все награды, заработанные с 25 декабря 2021.

При этом спортсменка поставила упоминание о том, что она является мировой рекордсменкой в фигурном катании. Данная запись появилась на страничке Валиевой в Instagram.

Камила Валиева объявила себя мировой рекордсменкой

Валиева побила мировой рекорд на турнире в России Rostelecom Cup, который проходил в ноябре 2021 года. При лояльном домашнем судействе спортсменка получила в сумме 272.71 балла.

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине, где стало известно о допинге Валиевой, Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю спортсменку с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

В 2024 году Валиева была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Невероятно, но после этого допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина на президентских выборах, после чего у нее появилось собственное шоу на главном канале России.