У Росії затримали гонщика Ferrari

Гонщика та блогера було затримано в аеропорту

В аеропорту Пулково (Санкт-Петербург, РФ) Інтерпол затримав 45-річного громадянина Ізраїлю та Канади, гонщика-випробувача Ferrari Джошуа Карту. Його звинувачують у шахрайстві.

Про це повідомляє "Фонтанка". Інтерес Інтерполу викликаний діяльністю Карту в США, де його підозрюють в афері на бінарних опціонах.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, у 2020 році Карту та його двоє братів керували кількома платформами для торгівлі бінарними опціонами та нібито маніпулювали думкою учасників. Тоді збитки оцінили у 165 млн доларів. РосЗМІ повідомляють, що на Джошуа чекає арешт у РФ.

Карту відомий у світі автоспорту як учасник перегонів Gumball 3000, Targa Florio, Mille Miglia. Крім того, він любить розкішні автомобілі та веде блог в Instagram, де на нього підписано понад 600 тисяч користувачів.

Нагадаємо, у четвер, 1 серпня 2024 року, між Росією та Заходом відбувся масштабний обмін ув’язненими. Москва звільнила американських журналістів Евана Гершковича та Алсу Курмашеву, колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, а також російських політв’язнів Володимира Кара-Мурзу, Іллю Яшина та інших.

Західні країни віддали вісім ув’язнених, включаючи кілера Вадима Красікова, який відбував покарання у Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Про справжнє значення обміну для РФ та США у бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів Володимир Осєчкін, російський правозахисник, засновник проєкту Gulagu.net.