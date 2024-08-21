Футболист, игравший в Украине, восхваляет Россию, но есть нюанс

В сети лишь посмеялись над словами игрока

Бывший футболист российских "Краснодара", "Ростова", "Рубина", а также украинского "Руха" Рагнар Сигурдссон сравнил систему здравоохранения в России и в его родной Исландии. К слову, футболисты "Руха" стали номинантами на награду Golden Boy 2024.

Соответствующий комментарий Сигурдссона приводит "РБ Спорт". Футболист, который завершил карьеру, признался, что в Исландии он ходит в больницу как обычный гражданин, а в России его отправляли в лучшие медицинские центры с индивидуальным подходом.

"Я никогда не сталкивался с обычной медицинской системой в России.

Во время игровой карьеры все вопросы решались мгновенно через клуб. В России можно попасть в более качественную клинику. В Исландии это просто невозможно – здесь все равны.

И я реально злился много раз, когда ходил с дочерьми по врачам.

Сказывается исландский менталитет – доктора говорят тебе: "Не волнуйся, все будет нормально. Просто идите домой, и все наладится".

Они не пытаются понять причину проблемы, назначить какое-то углубленное обследование. И в такие моменты я реально сожалел, что живу не в России", – сказал Рагнар.

В сети лишь посмеялись над словами футболиста, который фактически рассказал о неравенстве в РФ.

Ранее сообщалось, что форвард "Реала" Килиан Мбаппе, который на Евро-2024 играл со сломанным носом, вместе с бывшим клубом оказался в эпицентре скандала.