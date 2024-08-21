Футболіст, який грав в Україні, вихваляє Росію, але є нюанс

У мережі лише посміялися зі слів гравця

Колишній футболіст російських "Краснодара", "Ростова", "Рубіна", а також українського "Руху" Рагнар Сігурдссон порівняв систему охорони здоров’я в Росії та його рідній Ісландії. До речі, футболісти "Руху" стали номінантами на нагороду Golden Boy 2024.

Відповідний коментар Сігурдссона наводить "РБ Спорт". Футболіст, який завершив кар’єру, зізнався, що в Ісландії він ходить до лікарні як звичайний громадянин, а в Росії його відправляли до найкращих медичних центрів з індивідуальним підходом.

"Я ніколи не стикався зі звичайною медичною системою в Росії.

Під час ігрової кар’єри усі питання вирішувалися миттєво через клуб. У Росії можна потрапити до якіснішої клініки. В Ісландії це просто неможливо – тут усі рівні.

І я реально сердився багато разів, коли ходив із дочками по лікарях.

Дається взнаки ісландський менталітет — лікарі кажуть тобі: "Не хвилюйся, все буде нормально. Просто йдіть додому, і все налагодиться".

Вони не намагаються зрозуміти причину проблеми, призначити якесь поглиблене обстеження. І в такі моменти я реально жалкував, що живу не в Росії", – сказав Рагнар.

У мережі лише посміялися зі слів футболіста, який фактично розповів про нерівність у РФ.

Раніше повідомлялося, що форвард "Реала" Кіліан Мбаппе, який на Євро-2024 грав зі зламаним носом, разом із колишнім клубом опинився в епіцентрі скандалу.