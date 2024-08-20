Укр

Мбаппе может погубить европейский гранд: что произошло

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Килиан Мбаппе Новость обновлена 20 августа 2024, 16:48
Килиан Мбаппе. Фото x.com/realmadrid

Футболист может устроить большие проблемы своей бывшей команде

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе, который на Евро-2024 играл со сломанным носом, считает, что его бывшая команда ПСЖ не выплатила ему зарплату в полном объеме. Футболист этим летом перешел в стан Сливочных, за которых он болеет с детства.

Килиан обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP), а также в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) через Федерацию футбола Франции (FFF), чтобы получить деньги, которые ему задолжал ПСЖ. Об этом сообщает Le Monde.

По информации источника, нападающий сборной Франции хочет получить от парижан около 55 млн евро до уплаты налогов. Это зарплата игрока за 3 месяца, включая бонусы.

Издание отмечает, что ПСЖ грозят серьезные санкции, если данные обвинения будут обоснованы. LFP может запретить французскому суперклубу подписывать новых игроков, а УЕФА может запретить парижанам участвовать в еврокубках.

Напомним, сборная Франции на Евро-2024 дошла до полуфинала, где проиграла Испании. А на Кубке Америки произошел скандал из-за песенки аргентинцев про французов.

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#Футбол #ФК Реал #ФК ПСЖ #Килиан Мбаппе