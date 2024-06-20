Уже тренируется: появились хорошие новости для фанатов Мбаппе (видео)

Звездному игроку сломали нос в первом матче "трехцветных" на турнире

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе впервые появился на тренировке после того, как сломал нос во время победного матча команды на Евро над сборной Австрии. Эта новость порадовала болельщиков на фоне сомнений относительно участия звезды "Реала" в остальных матчах на групповом этапе Евро.

Видео с тренировки сборной Франции публикуется в официальном Х команды. Отмечается, что игрок находится в хорошем настроении.

Мбаппе был вынужден покинуть поле после того, как сломал нос во время столкновения с Кевином Дансо в матче, состоявшемся 17 июня. Игрока даже отвези в госпиталь в Дюссельдорфе.

Накануне, на тренировке, Мбаппе индивидуально поработал, а аткже провел разговор с тренером Дидье Дешамом. При этом, сам Дешам ранее казался раздосадованным перспективами своей звезды, заявив, что у его игрока "не все хорошо".

Бывший врач сборной Франции Фабрис Бриан сообщил, что Мбаппе будет исключен из игры как минимум на 10 дней, что делает невозможным его участие в оставшихся матчах группового этапа. Позже в сборной Франции сообщили, что Мбаппе не потребовалась операция, как предполагалось на первый взгляд, и ему изготовят маску, чтобы он мог играть.

Как сообщал "Телеграф", политик в Германии спровоцировала скандал вокруг сборной на Евро.