По стопам Марлоса: еще один бразилец "Шахтера" может стать украинцем

Футболист все еще надеется на вызов в сборную Бразилии

Бразильский хавбек донецкого "Шахтера" Педриньо прокомментировал возможное получение украинского гражданства, если такое предложение поступит. Накануне Горняки угодили в скандал из-за спорного гола в матче с "Левым берегом" (0:1).

Соответствующее заявление футболист сделал во время интервью с клубной пресс-службой. Бразилец отметил, что существуют примеры его соотечественников Марлоса и Жуниора Мораеса, которые довольно успешно выступали за Сине-желтых.

"Конечно, в первую очередь, все зависит от того, как будет развиваться ситуация. В первую очередь, я горд быть бразильцем и играть за команду своей страны было бы замечательно. Но есть пример Марлоса, Мораеса и других замечательных бразильских игроков, которые играли за вашу страну, поэтому и я не исключаю подобной возможности", — заявил Педриньо.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко использовал межсезонье для того, чтобы жениться. К слову, недавно хавбек сборной Украины и Горняков Георгий Судаков публично обратился к руководству дончан, чтобы они отпустили его.