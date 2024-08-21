Стопами Марлоса: ще один бразилець "Шахтаря" може стати українцем

Футболіст все ще сподівається на виклик до збірної Бразилії

Бразильський хавбек донецького "Шахтаря" Педріньйо прокоментував можливе отримання українського громадянства, якщо така пропозиція надійде. Напередодні Гірники потрапили у скандал через спірний гол у матчі з "Лівим берегом" (0:1).

Відповідну заяву футболіст зробив під час інтерв’ю з клубною пресслужбою. Бразилець зазначив, що існують приклади його співвітчизників Марлоса та Жуніора Мораеса, які досить успішно виступали за Синьо-жовтих.

"Звичайно, в першу чергу все залежить від того, як буде розвиватися ситуація. В першу чергу, я гордий бути бразильцем і грати за команду своєї країни було б чудово. Але є приклад Марлоса, Мораеса та інших чудових бразильських гравців, які грали за вашу країну, тому і я не виключаю подібної можливості", — заявив Педріньйо.

Раніше повідомлялося, що півзахисник "Шахтаря" Артем Бондаренко використав міжсезоння для того, щоб одружитися. До речі, нещодавно хавбек збірної України та Гірників Георгій Судаков публічно звернувся до керівництва донеччан, щоб вони відпустили його.