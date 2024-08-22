Свитолина не пожала руку россиянке, спрятавшейся под флагом другой страны (видео)
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В четверг, 22 августа, самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №28) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Монтеррее (Мексика). К слову, украинка недавно была знаменосцем национальной команды на Олимпийских играх в Париже.
В 1/8 финала Элина обыграла представительницу Армении Элину Аванесян (WTA №51) — 6:4, 6:3. После матча украинка не пожала руку сопернице. Об этом сообщает "Телеграф".
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Элина выполнила 2 эйса и допустила 4 двойных ошибок. Это была первая личная встреча теннисисток. Добавим, что 21-летняя Аванесян родилась в российском Пятигорске. В начале августа 2024 года стало известно, что она получила армянское гражданство. В четвертьфинале украинка встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой.
Напомним, Свитолина на Уимблдонском турнире дошла до стадии 1/4 финала, проиграв там Елене Рыбакиной из Казахстана. Добавим, что украинская теннисистка нарушила дресс-код "Уимблдона", прикрепив черную ленту на платье. Это произошло после ракетной атаки РФ на детскую больницу "Охматдет" в Киеве.