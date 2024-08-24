Звезда "Реала" травмировал мышцу, которая отсутствует у 15% населения планеты

Футболист вылетел из игры примерно на месяц

Звездный английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил травму на тренировке мадридского суперклуба. На Евро-2024 игрок отметился грубым жестом в матче против Словакии.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своем telegram-канале подробно рассказал о характере травмы британца. Примечательно, что Беллингем травмировал подошвенную мышцу (plantaris muscle), функция которой не до конца изучена, а сама мышца есть даже не у всех людей (отсутствует у более, чем 15% населения планеты).

"Если же эта мышца не так уж нужна, то как восстанавливаться от ее травмы?

К сожалению, здесь нужно учитывать клинические факторы и смотреть, как ведет себя нога. Как правило, такую ​​травму "менеджат" как ушиб и приступают к работе, как только игроку становится комфортно. Правда, дискомфорт может настигать игрока впоследствии, поэтому такая травма все же требует минимум 3 недели восстановления", — отметил Бабелюк.

Напомним, "Реал" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в финале турнира "Аталанту" — 2:0. Ранее сообщалось, что форвард Королевского клуба Килиан Мбаппе устроил большие проблемы своей бывшей команде.