Зірка "Реала" травмував м’яз, який відсутній у 15% населення планети

Футболіст вилетів із гри приблизно на місяць

Зірковий англійський півзахисник "Реала" Джуд Беллінгем зазнав травми на тренуванні мадридського суперклубу. На Євро-2024 гравець відзначився грубим жестом у матчі проти Словаччини.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк на своєму telegram-каналі детально розповів про характер травми британця. Примітно, що Беллінгем травмував підошовний мʼяз (plantaris muscle), функція якого не до кінця вивчена, а сам м’яз є навіть не у всіх людей (відсутній у понад 15% населення планети).

"Якщо ж цей мʼяз не такий вже і потрібний, то як відновлюватися від його травми?

На жаль, тут потрібно зважати на клінічні фактори і дивитися як веде себе нога. Як правило, таку травму менеджать як забій і приступають до роботи як тільки гравцеві комфортно. Правда, дискомфорт може наздоганяти гравця згодом, тому така травма все ж вимагає мінімум 3 тижні відновлення", — зазначив Бабелюк.

Нагадаємо, "Реал" виграв Суперкубок УЄФА, обігравши у фіналі турніру "Аталанту" — 2:0. Раніше повідомлялося, що форвард Королівського клубу Кіліан Мбаппе влаштував великі проблеми своїй колишній команді.