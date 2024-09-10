Укр

С огромным отрывом: назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Украинские спортсмены Новость обновлена 10 сентября 2024, 17:50
Украинские спортсмены. Фото instagram.com/usykaa, instagram.com/zinchenko, instagram.com/elisvitolina

Больше всего в списке Forbes футболистов, но самым высокооплачиваемым стал боксер

Журнал Forbes Ukraine составил список самых высокооплачиваемых спортсменов Украины. Возглавил топ-15 спортсменов-богачей боксер Александр Усик, который в 2024 году провел свой самый денежный бой в карьере.

По информации forbes.ua, Усик в 2024 году заработал 54 млн долларов. В топ-3 самых высокооплачиваемых атлетов также вошли два футболиста: защитник "Арсенала" Александр Зинченко (10 млн долларов) и полузащитник "Челси" Михаил Мудрик (6,6 млн долларов).

Добавим, что самым высокооплачиваемым спортсменом, который выступает в Украине, стал Георгий Судаков из "Шахтера" (1,9 млн долларов). Все остальные в списке выступают за рубежом.

15 самых высокооплачиваемых спортсменов Украины по версии Forbes:

  1. Александр Усик (бокс) – 54 млн долларов
  2. Александр Зинченко (футбол) – 10 млн долларов
  3. Михаил Мудрик (футбол) – 6,6 млн долларов
  4. Анатолий Трубин (футбол) – 4,2 млн долларов
  5. Артем Довбик (футбол) – 3,9 млн долларов
  6. Василий Ломаченко (бокс) – 3,7 млн долларов
  7. Святослав Михайлюк (баскетбол) – 3,5 млн долларов
  8. Илья Забарный (футбол) – 3,4 млн долларов
  9. Алексей Лень (баскетбол) – 3,3 млн долларов
  10. Виталий Миколенко (футбол) – 3 млн долларов
  11. Андрей Лунин (футбол) — 2,8 млн долларов
  12. Георгий Судаков (футбол) – 1,9 млн долларов
  13. Элина Свитолина (теннис) – 1,9 млн долларов
  14. Виктор Цыганков (футбол) — 1,8 млн долларов
  15. Марта Костюк (теннис) — 1,5 млн долларов

Для расчета Forbes использовал информацию о доходах спортсменов из открытых источников, а также данные собственных собеседников среди инсайдеров с рынка спортивного маркетинга, агентов, менеджеров, рекламодателей и самих спортсменов.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько призовых заработали украинские паралимпийцы на Играх в Париже. К слову, сборная Украины выиграла 82 медалей на Паралимпиаде-2024.

Теги:
#Футбол #Баскетбол #Бокс #Теннис #Александр Усик