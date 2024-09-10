С огромным отрывом: назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины
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Больше всего в списке Forbes футболистов, но самым высокооплачиваемым стал боксер
Журнал Forbes Ukraine составил список самых высокооплачиваемых спортсменов Украины. Возглавил топ-15 спортсменов-богачей боксер Александр Усик, который в 2024 году провел свой самый денежный бой в карьере.
По информации forbes.ua, Усик в 2024 году заработал 54 млн долларов. В топ-3 самых высокооплачиваемых атлетов также вошли два футболиста: защитник "Арсенала" Александр Зинченко (10 млн долларов) и полузащитник "Челси" Михаил Мудрик (6,6 млн долларов).
Добавим, что самым высокооплачиваемым спортсменом, который выступает в Украине, стал Георгий Судаков из "Шахтера" (1,9 млн долларов). Все остальные в списке выступают за рубежом.
15 самых высокооплачиваемых спортсменов Украины по версии Forbes:
- Александр Усик (бокс) – 54 млн долларов
- Александр Зинченко (футбол) – 10 млн долларов
- Михаил Мудрик (футбол) – 6,6 млн долларов
- Анатолий Трубин (футбол) – 4,2 млн долларов
- Артем Довбик (футбол) – 3,9 млн долларов
- Василий Ломаченко (бокс) – 3,7 млн долларов
- Святослав Михайлюк (баскетбол) – 3,5 млн долларов
- Илья Забарный (футбол) – 3,4 млн долларов
- Алексей Лень (баскетбол) – 3,3 млн долларов
- Виталий Миколенко (футбол) – 3 млн долларов
- Андрей Лунин (футбол) — 2,8 млн долларов
- Георгий Судаков (футбол) – 1,9 млн долларов
- Элина Свитолина (теннис) – 1,9 млн долларов
- Виктор Цыганков (футбол) — 1,8 млн долларов
- Марта Костюк (теннис) — 1,5 млн долларов
Для расчета Forbes использовал информацию о доходах спортсменов из открытых источников, а также данные собственных собеседников среди инсайдеров с рынка спортивного маркетинга, агентов, менеджеров, рекламодателей и самих спортсменов.
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