Усик - Фьюри: гонорары боксеров

Украинский и британский боксеры заработают рекордные гонорары

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Призовой фонд боя составит более 100 миллионов долларов.

По информации портала Чемпион, и украинец, и британец, заработают самые большие гонорары в своих боксерских карьерах. На двоих спортсмены заработают 103 миллиона долларов.

Независимо от результата поединка, Фьюри получит 69 миллионов, а Усик – 34 миллиона. Это также рекордный гонорар в истории украинского бокса. Столько за один поединок не получали даже братья Кличко.

Для победителя подготовили эксклюзивный пояс с флагами Украины и Великобритании. Также участники мегафайта получат ценные часы с миниматюрными фигурками Усика и Фьюри, изготовленные специально для этого события.

Бой Усик – Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нганну (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Второй раз поединок сорвался из-за рассечения Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее букмекеры кардинально изменили прогноз на бой Усик-Фьюри. Также стало известно, где можно посмотреть бой в прямом эфире.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя за титул абсолютного чемпиона. Также будет доступна трансляция вечера бокса в целом.