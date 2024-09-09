Счет идет на миллионы долларов: сколько украинские спортсмены "заработали" на Паралимпиаде-2024
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Больше всего средств получит сборная по плаванию
Во время участия в Паралимпийских Играх-2024 украинская сборная завоевала 82 медали, сопровождающиеся денежными выплатами. Наши спортсмены получат 8,095 миллиона долларов, что в гривнах составляет более 332 миллионов.
"Телеграф" подсчитал, кто и сколько из паралимпийцев получит за соревнования 2024 года. Отмечается, что размер призовых спортсменов соответствует цифрам в Олимпийских играх.
В частности, спортсмены получают:
- за "золото" — 125 тысяч долларов;
- за "серебро" — 80 тысяч;
- за "бронзу" — 55 тысяч.
Сколько заработали украинские паралимпийцы?
Пловец Андрей Трусов стал лидером по сумме призовых по итогам Паралимпиады-2024 среди украинцев. Ведь мужчина завоевал два "золота" и три "серебра", что в денежном эквиваленте — 550 тысяч долларов.
Также в десятку самых "доходных" вошли:
- Андрей Трусов (плавание) — 490 тысяч долларов
- Анна Стеценко (плавание) — 340 тысяч
- Денис Остапченко (плавание) — 340 тысяч
- Ярослав Денисенко (плавание) — 305 тысяч
- Даниил Чуфаров (плавание) — 270 тысяч
- Игорь Цветов (легкая атлетика) — 250 тысяч
- Александр Комаров (плавание) — 235 тысяч
- Ирина Пойда (плавание) — 215 тысяч
- Елена Федота-Исаева (фехтование) — 190 тысяч
- Алексей Вирченко (плавание) — 180 тысяч
- Марина Пиддубная (плавание) — 180 тысяч
Заметим, что, по подсчетам, наибольшую сумму призовых получат представители сборной Украины по плаванию – 3,785 млн долларов. В легкой атлетике эта сумма составила 1,755 млн долларов.
Сколько паралимпийцы получили призовых в целом:
- Плавание — 3,785 млн долларов
- Легкая атлетика — 1,755 млн долларов
- Голбол — 480 тысяч
- Фехтование — 430 тысяч
- Настольный теннис — 370 тысяч
- Гребля на байдарках и каноэ — 260 тысяч
- Велоспорт — 260 тысяч
- Паверлифтинг — 135 тысяч
- Академическая гребля — 80 тысяч
- Боча – 55 тысяч.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина выиграла 22-е "золото" в последний день Паралимпиады.