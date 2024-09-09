Счет идет на миллионы долларов: сколько украинские спортсмены "заработали" на Паралимпиаде-2024

Больше всего средств получит сборная по плаванию

Во время участия в Паралимпийских Играх-2024 украинская сборная завоевала 82 медали, сопровождающиеся денежными выплатами. Наши спортсмены получат 8,095 миллиона долларов, что в гривнах составляет более 332 миллионов.

"Телеграф" подсчитал, кто и сколько из паралимпийцев получит за соревнования 2024 года. Отмечается, что размер призовых спортсменов соответствует цифрам в Олимпийских играх.

В частности, спортсмены получают:

за "золото" — 125 тысяч долларов;

за "серебро" — 80 тысяч;

за "бронзу" — 55 тысяч.

Сколько заработали украинские паралимпийцы?

Пловец Андрей Трусов стал лидером по сумме призовых по итогам Паралимпиады-2024 среди украинцев. Ведь мужчина завоевал два "золота" и три "серебра", что в денежном эквиваленте — 550 тысяч долларов.

Также в десятку самых "доходных" вошли:

Андрей Трусов (плавание) — 490 тысяч долларов

Анна Стеценко (плавание) — 340 тысяч

Денис Остапченко (плавание) — 340 тысяч

Ярослав Денисенко (плавание) — 305 тысяч

Даниил Чуфаров (плавание) — 270 тысяч

Игорь Цветов (легкая атлетика) — 250 тысяч

Александр Комаров (плавание) — 235 тысяч

Ирина Пойда (плавание) — 215 тысяч

Елена Федота-Исаева (фехтование) — 190 тысяч

Алексей Вирченко (плавание) — 180 тысяч

Марина Пиддубная (плавание) — 180 тысяч

Заметим, что, по подсчетам, наибольшую сумму призовых получат представители сборной Украины по плаванию – 3,785 млн долларов. В легкой атлетике эта сумма составила 1,755 млн долларов.

Сколько паралимпийцы получили призовых в целом:

Плавание — 3,785 млн долларов

Легкая атлетика — 1,755 млн долларов

Голбол — 480 тысяч

Фехтование — 430 тысяч

Настольный теннис — 370 тысяч

Гребля на байдарках и каноэ — 260 тысяч

Велоспорт — 260 тысяч

Паверлифтинг — 135 тысяч

Академическая гребля — 80 тысяч

Боча – 55 тысяч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина выиграла 22-е "золото" в последний день Паралимпиады.