Нокаутировал четверых за день: как боксер из Украины покорил США

Уроженец Рахова стал звездой бокса в США

В начале XX века в Балтиморе (США) загорелась новая звезда бокса — Джон Гутенко, более известный как Кид Уильямс и "Балтиморский тигр". На заре своей карьеры спортсмен провел в один день 4 поединка и во всех победил досрочно.

Это произошло 114 лет тому назад в Балтиморе. Об этом сообщает "Телеграф".

12 сентября 1910 года в театре Albaugh в Балтиморе уроженец Рахова (ныне Закарпатская область) побил 4 соперников в один день. Сэмми Миллер проиграл дважды, а Джо Бриттон и Бадди Джонс оказались в глухом нокауте уже в первом и втором раундах соответственно.

Еще через два года в бою против Джонни Кулона Гутенко впервые стал чемпионом мира в легчайшем весе. За свою многолетнюю карьеру "Балтиморский тигр" провел 207 боев, в которых одержал 162 победы (50 KO). В 1996 году Джон стал членом Международного зала боксерской славы (посмертно).

Джон Гутенко родился 1 декабря 1893 года в Рахове в семье немки и датчанина. Когда мальчику исполнилось 11 лет, семья эмигрировала в США. Свою карьеру боксера будущий чемпион мира начал в 16 лет, а завершил — в 35 лет.

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