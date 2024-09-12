Нокаутував чотирьох за день: як боксер з України підкорив США

Уродженець Рахова став зіркою боксу у США

На початку XX століття в Балтіморі (США) спалахнула нова зірка боксу — Джон Гутенко, відоміший як Кід Вільямс і "Балтиморський тигр". На зорі своєї кар’єри спортсмен провів в один день 4 поєдинки й переміг у всіх достроково.

Це сталося 114 років тому у Балтіморі. Про це повідомляє "Телеграф".

12 вересня 1910 року в театрі Albaugh у Балтіморі уродженець Рахова (нині Закарпатська область) побив 4 суперників за один день. Семмі Міллер програв двічі, а Джо Бріттон та Бадді Джонс опинилися в глухому нокауті вже в першому та другому раундах відповідно.

Ще через два роки у бою проти Джонні Кулона Гутенко вперше став чемпіоном світу у найлегшій вазі. За свою багаторічну кар’єру "Балтиморський тигр" провів 207 боїв, у яких здобув 162 перемоги (50 КО). У 1996 році Джон став членом Міжнародної зали боксерської слави (посмертно).

Джон Гутенко народився 1 грудня 1893 року у Рахові в сім’ї німкені та данця. Коли хлопчику виповнилося 11 років, сім’я емігрувала до США. Свою кар’єру боксера майбутній чемпіон світу розпочав у 16 років, а завершив – у 35 років.

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