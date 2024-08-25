"Московского патриархата в Украине нет": Усик поддержал УПЦ (видео)

Украинский боксер ответил на вопрос о религии

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) заявил, что продолжает ходить в УПЦ, но не связывает эту церковь с Московским Патриархатом (МП). Накануне Верховная Рада Украины приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ.

Соответствующий комментарий Усика приводит YouTube-канал Video NV. По словам боксера, его критикуют люди, которые не ходя в церковь.

– Озвучу то, чем больше интересуются люди, перешли ли вы из Украинской православной церкви Московского патриархата, трансформировалась ли ваша принадлежность религиозно за эти годы.

– Меня спрашивают за это люди, которые никогда в жизни не были на утренней службе. Как мне ответить человеку, который не знает ни одной молитвы или ни разу не был на литургии?

– Возможно, вы объясните это.

– Я объясню. Я православный христианин и точка. Я хожу в Украинскую православную церковь. Московского патриархата у нас нет документально. Пусть покажут, где документально находится Московский патриархат. Смотрите, в церкви люди, а мы падкие люди. Ну нельзя всех в одну гребенку собирать. Я еще раз говорю, я верю Богу. Я хожу, спасаюсь в эту церковь и буду продолжать это делать. Я православный христианин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вручил награды украинским спортсменам и деятелям культуры по случаю Дня Независимости Украины. Глава государства вручил Усику спецнаграду "Национальная легенда Украины". В ответ боксер подарил Зеленскому чемпионский пояс WBC.