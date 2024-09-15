"Луніну так пощастило": дружина футболіста "підірвала" Instagram фото в бікіні

Дівчина чудово справляється з роботою моделі

Дружина воротаря збірної України та мадридського "Реала" Андрія Луніна Анастасія Томазова опублікувала у соцмережах гарячу фотосесію. Напередодні блогерка порадувала своїх підписників яскравими знімками.

Відповідними фото Анастасія поділилася на своїй сторінці в Instagram. Дівчина, яка має модельну зовнішність, проводить розіграш бікіні.

Для наочності дружина футболіста приміряла купальник білого кольору на собі, що викликало захоплення у підписників. "Луніну так пощастило", "Вогонь", — пишуть користувачі.

Додамо, що Анастасія та Андрій узаконили свої стосунки у березні 2021 року. Пара виховує сина, який народився у травні 2022 року.

Нагадаємо, Лунін разом із "Реалом" виграв Лігу чемпіонів 2023/24, після чого назвав дружину своєю "музою". Український футболіст пропустив вирішальний матч проти "Боруссії" Д, хоча зіграв важливу роль в успіху Вершкових у плей-оф турніру. Також український воротар пропустив матч за Суперкубок УЄФА проти італійської "Аталанти", в якому Королівський клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0. На початку сезону 2024/25 "Реал" продовжив контракт з українцем до літа 2030 року.