"Нужна показательная порка": футболист сборной Украины покинул команду на Евро ради ночи с женой

Игрока не наказали, а даже поощрили выходом в старте

Один из футболистов сборной Украины покинул расположение национальной команды на чемпионате Европы в Германии и провел ночь с женой в соседнем отеле. Тренерский штаб Сергея Реброва включил игрока в стартовый состав на поединок против Румынии (0:3).

Об этом сообщил соведущий программы "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский на одноименном YouTube-канале. По словам журналиста, Ребров не справился с игроками сборной, а в данном случае тренер вместо показательной порки поощрил футболиста выходом в старте.

"Из того, что я знаю, что многие знают в футбольном мире, не может быть ситуации, когда игрок перед первой официальной игрой в финальной части Евро идет, когда есть заезд, идет в соседний отель на встречу со своей женой и там остается на ночь. Этого не может быть.

Если это происходит, в любой нормальной сборной, например Испании, Италии, Германии, происходит показательная порка, скорее всего этого игрока отправят домой.

У нас ситуация такова, что игрок выходит на поле в стартовом составе после этого", – рассказал Спиваковский.

Напомним, сборная Украины неудачно стартовала в Лиге наций. В первом туре албанцы сенсационно одолели украинцев со счетом 2:1. После поражения от чехов (2:3) украинские болельщики забросали игроков сборной мусором.