Жена футболиста сборной Украины засветила пышную грудь в бюстгальтере (фото)

Девушка частенько публикует горячие снимки в соцсетях

Супруга защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия поделилась горячими снимкам с фотосессии. Накануне Ефим вместе с национальной командой неудачно выступили в Лиге наций УЕФА.

Соответствующие фото Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Жена футболиста для фотосессии нарядилась в серебристый костюм в пайетках, при этом засветила пышную грудь в черном бюстгальтере и длинные ноги.

"Кажется, мы стали забывать", — подписала снимок Анастасия.

"Красивее ее вы уже не найдете", "Это тебя похитил Прометей у Гефеста?", "Огонь", "Это готовая обложка журнала", "Даже через фото ощущается эта энергетика", "Не отвлекай Ефима перед матчами", — пишут пользователи.

Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года.

Напомним, Сине-желтые неудачно стартовали в Лиге наций. В первом туре албанцы сенсационно одолели украинцев со счетом 2:1. А после поражения от чехов (2:3) украинские болельщики забросали игроков сборной мусором.