Воплощение женственности и сексуальности: жена Лунина забыла надеть нижнее белье (фото)

Украинка снялась в откровенной фотосессии

Жена вратаря сборной Украины и мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия Томазова вновь порадовала подписчиков откровенной фотосессией. На этот раз девушка позировала в костюме, правда, позабыв о нижнем белье.

Соответствующие снимки Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. За несколько дней фото собрало десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Снимки были сделаны в Мадриде (Испания). На них супруга вратаря сборной Украины позирует в летнем костюме.

"Лунин — счастливчик", "Очень красивая девушка", "Огонь", "Я залипаю на эти фото, Анастасия, ты воплощение женственности, мудрости, сексуальности", "Лучшая", — пишут в комментариях под фото.

Анастасия Томазова

Напомним, Лунин вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов 2023/24, после чего назвал жену своей "музой". Украинский футболист пропустил финальный матч против "Боруссии" Д, хотя сыграл важнейшую роль в успехе Сливочных в плей-офф турнира. Также украинский вратарь пропустил матч за Суперкубок УЕФА против итальянской "Аталанты", в котором Королевский клуб добыл уверенную победу со счетом 2:0.