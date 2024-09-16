Даже не знала, что за ней ухаживает чемпион: как выглядит жена скандального Сергея Бубки

Надежной опорой для легенды спорта всегда была и остается жена, с которой он уже более 40 лет вместе

Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) и бывший "вечный" президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка познакомился со своей будущей женой Лилией Тютюник на стадионе. В 2022 году Бубка со скандалом покинул пост в Украине.

Бубка сделал предложение Лилии после совета психолога сборной. Об этом сообщает "Телеграф".

Сергей и Лилия познакомились в 1983 году на стадионе в Донецке. Девушка тогда уже завершила спортивную карьеру в художественной гимнастике и тренировала детей. Примечательно, что Тютюник не знала, что за ней ухаживает действующий чемпион мира-1983, про это ей рассказали подруги. Уже в следующем году пара узаконила отношения, причем пожениться Бубке посоветовал психолог сборной.

У Сергея и Лилии — двое детей. В 1985 году на свет появился Виталий, которого назвали в честь первого наставника легкоатлета. Еще через два года родился Сергей Сергеевич. Сыновья знаменитого спортсмена в молодости выбрали теннис своей профессией, однако Виталий больших успехов на этом поприще не добился. А вот Сергей-младший на юношеском уровне подавал огромные надежды, будучи 4-м номером рейтинга. На взрослом уровне Бубка-младший на пике был 145-й ракеткой мира, однако больше всего запомнился инцидентом в Париже — во время вечеринки Сергей упал с третьего этажа и получил серьезные травмы. Он восстановился, но завязал с профессиональной карьерой. Сейчас оба сына знаменитого спортсмена ведут непубличный образ жизни.

Сергей Бубка с семьей. Фото: Getty Images

В 2017 году Лилия признавалась, что часто сопровождает мужа в рабочих поездках.

"Обязательно посещаю чемпионаты мира по легкой атлетике и художественной гимнастике, Олимпийские игры. Стараюсь не пропускать теннисные турниры. Также сопровождаю мужа на всевозможных официальных встречах и конгрессах. Там у жен функционеров олимпийского движения своя программа. Посещаем музеи, культурные и спортивные места, спортивные школы, дома-интернаты и школы для детей с особыми потребностями", — заявляла Лилия.

Сергей Бубка с женой Лилией. Фото: Getty Images

Сергей Бубка с женой Лилией. Фото: Getty Images

Сергей Бубка с женой Лилией. Фото: Getty Images

Сергей Бубка с женой Лилией. Фото: Getty Images

Сергей Бубка с женой Лилией. Фото: Getty Images

Сергей Бубка с женой Лилией. Фото: Getty Images

Сергей и Лилия живут в Монако. Ранее они часто посещали Киев и Донецк, однако после начала войны на Донбассе и полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация изменилась.

Напомним, в июне 2023 года журналисты опубликовали итоги расследования, объявив, что семейная компания Бубки — фирма "Монблан" (занимается розничной торговлей топливом), где он числится совладельцем вместе со своим братом Василием, во время полномасштабной войны официально зарегистрировалась в России и якобы сотрудничала с оккупантами. В августе Bihus Info заявило, что российские компании, где Бубка числится соучредителем якобы и дальше продолжают иметь дела с захватчиками.

Позднее стало известно, что Бубка будет судиться с журналистами, а топовые украинские спортсмены поддержали бывшего главу НОК. Лишь один спортсмен на закрытой встрече Комиссии атлетов НОК Украины выступил против знаменитого спортсмена, из-за чего у него начались проблемы. Бубка прервал молчание в сентябре 2023 года, опровергнув все обвинения.