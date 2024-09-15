В России обеспокоины допинг-скандалами вокруг несовершеннолетних спортсменов

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова встревожена всплеском допинг-скандалов вокруг несовершеннолетних россиян. К примеру, российская фигуристка Камила Валиева недавно получила длительную дисквалификацию.

Соответствующее заявление Логиновой приводит ТАСС. На данный момент в России у 16 дисквалифицированных спортсменов срок наказания начался, когда им не исполнилось еще 18 лет.

Примечательно, что многие юные допингисты пытаются спихнуть вину за нарушение антидопинговых правила на своих дедушек и бабушек. К примеру, сторона Валиевой настаивала на том, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки через общую посуду, в которой могло быть растворено дедушкино лекарство.

"Считаю возмутительной ситуацию, когда у более чем полутора десятка несовершеннолетних спортсменов в пробах были обнаружены запрещенные субстанции. Причем речь идет не только о фигурном катании, но и целом ряде других видов спорта.

Как ни печально об этом говорить, но практически во всех случаях нарушения антидопинговых правил детьми фигурирует окружение спортсмена, и особенно их бабушки и дедушки", – сказала Логинова.

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине, где стало известно о допинге Валиевой, глава Кремля провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю спортсменку с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент РФ подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Владимира Путина.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

В 2024 году Валиева была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Невероятно, но после этого допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина на президентских выборах, после чего у нее появилось собственное шоу на главном канале РФ.